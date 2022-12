Ob prelomu leta: Kronologija ruske invazije na Ukrajino

pripravil Robert Petrovič

Kijev/Moskva, 23. decembra - Odnosi med Moskvo in Kijevom so bili napeti že od razpada Sovjetske zveze leta 1991, februarja letos pa je Rusija napadla sosednjo državo. Sledi pregled ključnih dogodkov od referenduma o priključitvi polotoka Krim Rusiji leta 2014 do danes, s poudarkom na dogajanju od začetka ruske invazije.