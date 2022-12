Melbourne, 14. decembra - Američan Ryan Murphy, Nic Fink, Kate Douglas in Torri Huske so danes na svetovnem prvenstvu v Melbournu z 1:35,15 dosegli nov svetovni rekord v moško-ženski štafeti na 4 x 50 m mešano. rekord Nizozemske so popravili za 1,03 sekunde.