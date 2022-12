Na bolha.com letos v ospredju lov za nepremičninami in tudi lesnimi energenti

Ljubljana, 18. decembra - Lov na nepremičnine se je nadaljeval tudi letos, so trende povpraševanja v 2022 povzeli na največjem slovenskem spletnem oglasniku bolha.com. Daleč največ iskanj so namreč zabeležili med oglasi za prodajo stanovanja. Posebej so izpostavili še povečano zanimanje za energente, in sicer pelete in drva, že v poletnem času.