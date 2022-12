Po burni in dolgi predvolilni tekmi v petek volitve OKS

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 14. decembra - Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik se bodo v petek na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije potegovali za mesto tretjega predsednika nacionalnega olimpijskega gibanja po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu. Po dolgi in tudi na trenutke ostri volilni tekmi, ki je trajala več kot leto dni, bodo izvolili tudi druge organe OKS.