Ajdovska občina gradi omrežje za stabilno oskrbo s pitno vodo

Ajdovščina, 14. decembra - Največja trenutna investicija v občini Ajdovščina, naložba v celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk, prinaša v občino in tudi v širšo Vipavsko dolino boljšo oskrbo s pitno vodo. Gradbena dela, ki so se na treh odsekih začela januarja, so že prek polovice, zaključek je načrtovan oktobra 2023.