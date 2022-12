Ljubljana, 14. decembra - Po marčnem zadržanju izvajanja zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih je ustavno sodišče zdaj zakon razveljavilo. Kot so v danes objavljeni odločbi med drugim ugotovili ustavni sodniki, pogoji za retroaktivnost zakonskih določil namreč niso izpolnjeni.