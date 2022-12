Ob prelomu leta: Slovensko kolesarstvo nizalo zmage, a imelo tudi obilico smole

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 26. decembra - Slovensko kolesarstvo je na najvišji ravni v letu 2022 znova doseglo številne uspehe. Predvsem na čelu s Tadejem Pogačarjem, Matejem Mohoričem in Primožem Rogličem je krojilo razplete na največjih dirkah, ob smolah in padcih pa še enkrat več pokazalo, da je lahko prevlada še kako krhka, kolesarstvo kot tako pa zelo nepredvidljivo in kruto.