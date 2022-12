Azijska razvojna banka oklestila napoved rasti v regiji

Manila, 14. decembra - Azijska razvojna banka (ADB) je poslabšala gospodarsko napoved za azijske države v razvoju za letos in prihodnje leto. Za to se je odločila zaradi globalnega zaostrovanja denarne politike, posledic vojne v Ukrajini in nekaterih še vedno prisotnih omejitev zaradi covida-19 na Kitajskem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.