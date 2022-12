SkyShowtime od danes tudi v Sloveniji

Ljubljana, 14. decembra - Novi ponudnik pretočnega predvajanja SkyShowtime je od danes na voljo tudi v Slovenji. Gledalcem je na voljo dostop do raznolikega izbora serij in filmov, so sporočili. SkyShowtime je odslej poleg Slovenije na voljo na Danskem, Finskem, Norveškem, Švedskem, Nizozemskem, Portugalskem, v BiH, Bolgariji, Hrvaški, Kosovu, Črni gori in Srbiji.