V poplavah v DR Kongu umrlo več kot 120 ljudi

Kinšasa, 14. decembra - V poplavah, ki so v torek po celonočnem nalivu zajele Kinšaso, prestolnico Demokratične republike Kongo, je umrlo več kot 120 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Večino smrtnih žrtev so zabeležili v hribovitih predelih mesta, kjer so poplave sprožile zemeljske plazove. Vlada je razglasila tridnevno žalovanje, ki se je začelo danes.