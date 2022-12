Društvo slovenskih pisateljev Bobnarjevo podprlo z literarnim večerom

Ljubljana, 14. decembra - Društvo slovenskih pisateljev bo danes z literarnim in protestnim večerom ob 18. uri podprlo ministrico za notranje zadeve v odstopu Tatjano Bobnar. V društvu so zapisali, da je bila Bobnarjeva zaradi svoje profesionalnosti in etike tarča političnih interesov le en mesec po uspešno prestani interpelaciji, ter se ji zahvalili za njeno pokončnost.