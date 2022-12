Muzej Velenje s publikacijo Mesto z vonjem po usnju

Velenje, 14. decembra - Muzej Velenje je izdal publikacijo z naslovom Mesto z vonjem po usnju avtorja Mirana Aplinca, kustosa Muzeja usnjarstva na Slovenskem. V publikaciji je predstavljen Šoštanj v luči demografskih sprememb in družbene sestave prebivalstva od sredine 18. stoletja do pričetka druge svetovne vojne, so za STA povedali v muzeju.