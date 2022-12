Katastrofa kraljev v Buffalu, Ovečkin do 800. gola

Buffalo, 14. decembra - Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so ponoči v severnoameriški hokejski ligi NHL gostovali v Buffalu in izgubili s 6:0. Kljub porazu ekipa iz Kalifornije ostaja na petem mestu na zahodu. Ruski zvezdnik lige Aleksander Ovečkin je v pretekli noči prišel do novega mejnika, 800. zadetka v ligi.