Na vrhu ZDA-Afrika se bo danes oglasil tudi predsednik Biden

Washington, 14. decembra - Ameriški predsednik Joe Biden bo danes nagovoril udeležence poslovnega foruma v okviru vrha ZDA-Afrika, ki se je začel v torek in se bo sklenil v četrtek. Gostitelji v Washingtonu so že prvi dan vrha obljubili obsežne finančne naložbe v afriških državah, kjer ZDA tekmujejo za vpliv s Kitajsko in Rusijo.