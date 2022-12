Kristjan Čeh, Urša Bogataj in mešana skakalna ekipa športniki leta 2022

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 13. decembra - Atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj in mešana ekipa v smučarskih skokih so najboljši slovenski športniki leta 2022 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bila izbrana golfistka Pia Babnik, nagrado za fair play pa prejmeta biatlonki Polona Klemenčič in Ula Hafner.