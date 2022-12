Odbojkarice Calcita poražene na prvi tekmi pokala CEV

Kamnik, 13. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja po neuspešnem poskusu preboja v ligo prvakinj evropsko pot nadaljujejo v pokalu Cev. Tudi tu pa so bila na prvi tekmi 1/16 finala neuspešne, v Kamniku so jih premagale odbojkarice Olympiacosa iz Pireja, ki so bile boljše s 3:1 (18, -20, 27, 20).