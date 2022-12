Poplave v prestolnici DR Kongo terjale najmanj 55 življenj

Kinšasa, 13. decembra - Po celonočnem nalivu so Kinšaso, prestolnico Demokratične republike Kongo, prizadele najhujše poplave v zadnjih letih, v katerih je doslej umrlo najmanj 55 ljudi, je sporočil načelnik tamkajšnje policije. Dodal je, da so večino smrtnih žrtev zabeležili na hribovitih območjih, kjer so se zaradi poplav utrgali zemeljski plazovi.