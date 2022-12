Portugalsko prizadele poplave, okolica Lizbone pod vodo

Lizbona, 13. decembra - Dele Portugalske so po obilnem deževju prizadele poplave, zaradi katerih so se številne ulice zlasti v okolici prestolnice Lizbona znašle pod vodo. Po besedah lizbonskega župana Carlosa Moedasa žrtev za zdaj ni bilo, so pa morali reševalci nekaj ljudi rešiti iz njihovih domov. Poplave so prizadele tudi pokrajino Andaluzija v sosednji Španiji.