S povezovanjem zdravstvenih podatkov do informacij za kakovostnejše življenje

Ljubljana, 13. decembra - S povezovanjem zdravstvenih podatkov se lahko izognemo določenim boleznim, jih pozdravimo hitreje in bolj ciljno, predvsem pa je pomembno, da jih lahko preprečimo, so poudarili sogovorniki na pogovoru STAkluba. Opozorili so, da smo na prelomnici v zdravstvu pri digitalizaciji, a da imamo ogromno podatkov, ki pa niso usklajeni.