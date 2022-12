Obtoženim v povezavi s terorističnim napadom v Nici od dveh do 18 let zapora

Pariz, 13. decembra - Posebno sodišče v Parizu je danes izreklo kazni od dveh do 18 let zapora osmim osebam, ki jim od septembra sodijo zaradi vpletenosti v teroristični napad v Nici julija 2016. V njem je moški, ki ga je policija kasneje ustrelila, s tovornjakom zapeljal v množico na Angleški promenadi v mestu in ubil 86 ljudi ter jih ranil več kot 450.