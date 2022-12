V nesreči z nevarno snovjo v hotelu v Kranjski gori tudi poškodovani

Kranjska Gora, 13. decembra - V nesreči z nevarno snovjo, do katere je prišlo dopoldne v poslovnem objektu v Kranjski gori, sta se poškodovali dve osebi, ki so ju oskrbeli reševalci. Eno osebo so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo, njeno življenje ni ogroženo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Dnevnik sicer poroča, da je imelo težave več ljudi.