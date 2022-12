Slovenska kuharska reprezentanca z novim največjim uspehom

Bled, 14. decembra - Slovenski kuharji, ki imajo bogato tradicijo sodelovanja na svetovnih kulinaričnih tekmovanjih, so na letošnjem svetovnem prvenstvu konec novembra dosegli največji uspeh doslej. Meni, s katerim so osvojili srebrno priznanje, so v torek predstavili tudi na Bledu. Ob tem so izpostavili pomen tovrstnih tekmovanj za same kuharje in za celoten turizem.