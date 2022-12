Inflacija v ZDA novembra pri 7,1 odstotka

Washington, 13. decembra - ZDA so novembra zabeležile peto zaporedno upočasnitev inflacije na ravni potrošnikov. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se na letni ravni zvišale za 7,1 odstotka, potem ko so se oktobra za 7,7 odstotka. Gre za najnižjo letno rast v zadnjih 12 mesecih, kažejo najnovejši podatki ministrstva za delo.