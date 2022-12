Pahorjev posvetovalni odbor za podnebno politiko sklenil delo

Ljubljana, 13. decembra - Predsednik države Borut Pahor se je dopoldan na sklepnem srečanju sestal s člani svojega stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko. "Z ustanovitvijo odbora, delom in priporočili smo poskušali prebiti politično in institucionalno ravnodušnost do podnebnih sprememb," je poudaril Pahor.