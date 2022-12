Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil skoraj pol odstotka

Ljubljana, 13. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,44 odstotka in se ustalil pri 1076,30 točke. Borzni posredniki so ustvarili približno 2,7 milijona evrov prometa, daleč največ z delnicami Krke. K skupnemu prometu so prispevale skoraj dva milijona evrov.