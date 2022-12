Odpadli sneg s tovornjaka povzročil prometno nesrečo

Vipava, 13. decembra - Danes zjutraj je na hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino s ponjave tovornega vozila odpadel večji kos zmrznjenega snega. Ta je padel na vetrobransko steklo vozila, ki je prehitevalo tovornjak, in ga razbil. Zaradi storitve prekrška je bila vozniku tovornjaka izrečena denarna kazen, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.