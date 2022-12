Evropski parlament podprl vizijo podeželskih območij EU

Strasbourg, 13. decembra - Evropski parlament je danes sprejel poročilo o dolgoročni viziji razvoja podeželskih območij EU do leta 2040. To predstavlja odziv na julija lani predlagano strategijo Evropske komisije, ob kateri je predlagala pakt za podeželje in akcijski načrt za krepitev in povezanost podeželskih območij.