Gozdni požari po Evropi povzročili največ emisij ogljikovega dioksida v 15 letih

London, 13. decembra - Izpusti ogljikovega dioksida, ki so jih poleti povzročili gozdni požari po Evropi, so dosegli najvišje ravni v zadnjih 15 letih, ugotavlja evropska služba za spremljanje ozračja Copernicus. Zlasti zaskrbljujoče so ravni v nekaterih regijah Portugalske, Španije in Francije, v danes objavljenem poročilu opozarja evropska služba.