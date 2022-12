Ta konec tedna v okviru EPK turistični avtobus po obeh Goricah

Nova Gorica, 13. decembra - Mestna občina Nova Gorica in občina Gorica v Italiji skupaj s turističnimi združenji z obeh strani meje v soboto in nedeljo pripravljata krožni vožnji z avtobusom, ki bosta ponudili raziskovanje in spoznavanje turističnih znamenitosti obeh mest, ki bosta leta 2025 nosili naslov evropske prestolnice kulture (EPK).