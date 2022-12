Luka Dončić končal sodni spor z mamo

Ljubljana, 13. decembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je končal sodni spor s svojo mamo Mirjam Poterbin v zvezi z njeno pravico do uporabe blagovne znamke z njegovim imenom. To je razvidno iz kratkega sporočila ameriškega urada za patente in blagovne znamke, je 8. decembra poročal ameriški specializirani spletni portal Law360.