Na konferenci v Parizu Ukrajini obljubili pomoč v višini milijarde evrov

Pariz, 13. decembra - Udeleženci današnje mednarodne konference v Parizu so Ukrajini obljubili pomoč v višini milijarde evrov, je sporočila francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. Ob tem je poudarila, da so presegli 800 milijonov evrov, k čemur je na začetku konference pozval Kijev, in da ne gre za posojila, temveč za darila v denarju in blagu.