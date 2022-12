V Tušu v sredo pogajalski sestanek za višje plače

Celje, 13. decembra - Sindikat Tuš po dogovoru na panožni ravni, doseženem s Sindikatom trgovine Slovenije, nadaljuje aktivnosti na ravni podjetja Tuš. V sredo bo vodstvo sindikata z vodstvom družbe sedlo za pogajalsko mizo in zahtevalo višje plače in druge pravice delavcev. Če ne bodo uspešni, so napovedali stavko.