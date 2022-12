Štucin: Podelitev statusa kandidatke BiH tudi diplomatski uspeh Slovenije

Bruselj, 13. decembra - Če bodo voditelji EU na četrtkovem vrhu Bosni in Hercegovini podelili status kandidatke za članstvo v uniji, bo to tudi velik uspeh slovenske diplomacije, je po današnjem zasedanju ministrov za evropske zadeve povedal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Ministri so se danes zavzeli za podelitev kandidatskega statusa BiH.