Ob prelomu leta: Vojna 21. stoletja, ki to ni

pripravil Antun Katalenić

Kijev/Moskva, 23. decembra - Ruska invazija na Ukrajino v nasprotju s pričakovanji Moskve ni privedla do spremembe oblasti, namesto tega je Evropo in ves svet zvlekla v krizo z uničujočimi posledicami za vse vpletene. Ta vojna je ravno nasprotje tistega, kako so si strokovnjaki predstavljali vojno 21. stoletja, je za STA dejala obramboslovka Jelena Juvan.