Tudi športniki proti sovražnemu govoru

Ljubljana, 13. decembra - V službi vlade za digitalno preobrazbo so decembra sprožili kampanjo za boj proti sovražnemu govoru na spletu, ki so jo poimenovali Ugrizni se v sovražni jezik. Kot so sporočili iz službe vlade, v kampanji sodelujejo slovenski športniki in športnice, ki so v videoposnetkih soočeni s sovražnim govorom.