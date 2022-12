Madžarska ministrica Varga zadovoljna z dogovorom glede evropskih sredstev

Bruselj, 13. decembra - Madžarska ministrica za pravosodje Judith Varga je danes izrazila zadovoljstvo z dogovorom, ki so ga v ponedeljek zvečer dosegle države članice EU glede evropskih sredstev za Madžarsko. Podprle so namreč madžarski načrt za okrevanje, hkrati pa so tudi dosegle dogovor o pomoči Ukrajini, ki jo je Budimpešta pogojevala z izplačilom sredstev.