Iz policije in zdravstva pozivi k varni uporabi pirotehničnih sredstev

Maribor, 13. decembra - Predstavniki Policijske uprave Maribor in UKC Maribor so na današnji skupni novinarski konferenci pozvali uporabnike pirotehničnih sredstev, da če to že uporabljajo, naj tega ne kupujejo na črnem trgu in naj pirotehniko uporabljajo v skladu z navodili ter na varen način. Posledice poškodb so namreč lahko zelo hude.