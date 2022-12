V družbi S&T Iskratel zaradi aktualnih izzivov tudi odpuščanja

Kranj, 13. decembra - V kranjski družbi S&T Iskratel so zaradi padca števila naročil in realizacije poslov v nekaterih poslovnih enotah prisiljeni odpuščati. V odzivu na anonimno pismo o odpuščanju 30, večinoma visokokvalificiranih zaposlenih, so zapisali, da so pogodbe odpovedali desetim zaposlenim, ki se ne morejo prezaposliti na druga delovna mesta.