Kmetijsko ministrstvo zbralo ponudbo daril lokalnih pridelovalcev

Ljubljana, 13. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s 37 lokalnimi akcijskimi skupinami, ki delujejo v okviru evropskega pristopa LEADER/CLLD, zbralo njihovo praznično ponudbo. To so ideje za domača, lokalna in trajnostna darila, so danes sporočili z ministrstva.