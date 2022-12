V Avstraliji šest mrtvih v strelskem obračunu s policijo

Brisbane, 13. decembra - V Avstraliji je bilo v strelskem obračunu s policijo v ponedeljek ubitih šest ljudi, med njimi dva policista in sosed treh napadalcev. Policisti so, da bi našli pogrešano osebo, odšli na odročno podeželsko posestvo v kraja Wieambilla, okoli 270 kilometrov severozahodno od Brisbanea. Tam so nanje streljali.