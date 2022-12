Šmarski občini državni denar za čistilno napravo Grobelno

Šmarje pri Jelšah, 18. decembra - Ministrstvo za okolje in prostor bo Občini Šmarje pri Jelšah zagotovilo milijon evrov za izvedbo druge faze kanalizacije in čistilne naprave Grobelno-Šentvid. Naložba je ocenjena na 2,2 milijona evrov, obsega pa dokončanje kanalizacijskega omrežja na Grobelnem in izgradnjo čistilne naprave Grobelno, ki bo s sončno elektrarno pretežno samooskrbna.