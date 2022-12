V Šentjerneju jubilejno leto ob pomembnih obletnicah krajevnega šolstva

Šentjernej, 13. decembra - V Šentjerneju na Dolenjskem v letos razglašenem jubilejnem letu te dni obeležujejo 290-letnico prve omembe tamkajšnjega prostovoljnega šolstva in 150-letnico ustanovitve prve krajevne javne šole. Pri tem so moči združili učitelji Osnovne šole Šentjernej, učenci in njihovi starši ter tamkajšnja občina. Izdali so tudi priložnostni zbornik.