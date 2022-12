Dallas na krilih Dončića do 14. zmage v sezoni

Dallas, 13. decembra - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA premagali Oklahomo City s 121:114, prekinili serijo dveh porazov in dosegli 14. zmago v sezoni. Po tekmi počitka zaradi lažje poškodbe stegenske mišice je vnovič blestel Luka Dončić z 38 točkami in 11 skoki, za trojni dvojček sta mu zmanjkali dve podaji.