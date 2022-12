Krajčič v Bruslju za 300 ton slovenskega ulova sardel in sardonov letno

Bruselj, 12. decembra - V ospredju zadnjega zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod češkim predsedstvom so bile ribiške točke, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Za Slovenijo je ključno, da se za leto 2023 upošteva dovoljeno količino ulova sardele in sardona na ravni 300 ton letno, je pri tem opozoril državni sekretar na ministrstvu Darij Krajčič.