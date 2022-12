Vodstvo RTVS v sodelovanju s sindikatoma odpravilo anomalije najnižje plačanih poklicev

Ljubljana, 12. decembra - Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je s Sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije in Sindikatom kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija podpisalo aneks h kolektivni pogodbi javnega zavoda in odpravilo plačna nesorazmerja glede najnižje uvrščenih poklicev v plačnem sistemu, so sporočili iz RTVS.