Zloglasni ruski trgovec z orožjem But postal član ruske nacionalistične stranke

Moskva, 12. decembra - Ruski trgovec z orožjem Viktor But, znan kot "trgovec s smrtjo", se je po vrnitvi v Rusijo včlanil v rusko ultranacionalistično stranko LDPR, so danes sporočili iz stranke. But se je po več letih za zapahi v ZDA vrnil v Rusijo minuli teden po odmevni izmenjavi z ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner, ki je bila zaprta v Rusiji.