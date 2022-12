Koprski občinski svet je opravil konstitutivno sejo

Koper, 12. decembra - Novoizvoljeni koprski mestni svet se je danes zbral na ustanovni seji. Minila je brez zapletov, kakršni so se pripetili pred štirimi leti, ko je bil izid županskih volitev zelo tesen. Tokrat so ugotovitvene sklepe o izvolitvi župana Aleša Bržana in 33 občinskih svetnikov sprejeli brez pripomb in soglasno.