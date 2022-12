Osrednje evropske borze s padci; evro in nafta dražja

Frankfurt, 12. decembra - Osrednje evropske borze so prvi dan trgovalnega tedna sklenile v negativnem območju. Vse oči so sicer uprte v ameriško, evropsko in britansko centralno banko, ki bodo ta teden odločale o prihodnji denarni politiki. Pričakovati je nova zvišanja obresti, ki pa naj ne bi bila tako obsežna kot v zadnjih mesecih. Evro in nafta medtem pridobivata.