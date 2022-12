V Peruju protestniki blokirali letališče

Arequipa, 12. decembra - Več sto protestnikov je danes blokiralo letališko stezo v drugem največjem perujskem mestu Arequipa, s čimer so protestirali proti odstavitvi nekdanjega predsednika Pedra Castilla. Policija je protestnike, ki so razbijali žaromete in stezo blokirali z gorečimi gumami, lesom ter kamenjem, razgnala s solzivcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.