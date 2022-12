V novem spopadu na meji med Indijo in Kitajsko več ranjenih

New Delhi, 12. decembra - V spopadu med indijsko in kitajsko vojsko na meji med državama v Himalaji je bilo prejšnji teden ranjenih več vojakov na obeh straneh, so sporočile indijske oblasti. Do zadnjega incidenta je prišlo minuli petek v severovzhodni indijski zvezni državi Arunačal Pradeš, ko naj bi kitajski vojaki vstopili na nikogaršnjo zemljo na sporni meji.